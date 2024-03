Almanacco | Sabato 16 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 16 marzo è il 75º giorno del calendario gregoriano (il 76º negli anni bisestili). Mancano 290 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Agapito di Ravenna, vescovo.

Proverbio di marzo

L'acqua di marzo è peggio delle macchie ne' vestiti.

Accadde oggi

37 d.c. - Muore l'imperatore romano Tiberio

453 - Muore il sovrano unno Attila.

1935 - Adolf Hitler ordina il riarmo della Germania in violazione del Trattato di Versailles: nasce la Wehrmacht

1942 - Viene approvato con regio decreto legge 16 marzo 1942-XX n.262 il testo del nuovo codice civile italiano

1978 - In un agguato a Roma in Via Fani, le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccidendo i cinque uomini della scorta

1995 - Stati Uniti d'America: il Mississippi ratifica formalmente il 13° emendamento della Costituzione, originario del 1865, divenendo l'ultimo degli Stati federati ad approvare l'abolizione della schiavitù

Compleanni

Bernardo Bertolucci - Regista cinematografico italiano (1941 - 26 novembre 2018)

Tonino Guerra - Poeta e sceneggiatore italiano (1920 - 21 marzo 2012)