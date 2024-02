Almanacco | Sabato 17 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 17 febbraio è il 48º giorno del calendario gregoriano. Mancano 317 giorni alla fine dell'anno (318 negli anni bisestili).

Santo del giorno: Sette santi fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria.

Proverbio di febbraio

Primavera di febbraio reca sempre qualche guaio.

Accadde oggi

1600 - Giordano Bruno con la lingua in giova (serrata da una mordacchia perché non possa parlare) viene condotto in piazza Campo de' Fiori, denudato, legato a un palo e arso vivo.

1867 - La prima nave attraversa il Canale di Suez.

1933 - Il Blaine Act pone fine al proibizionismo negli Stati Uniti.

1933 - Il periodico Newsweek viene pubblicato per la prima volta.

1952 - Oslo (Norvegia): durante i VI Giochi olimpici invernali Giuliana Minuzzo è la prima italiana a vincere una medaglia (bronzo nella discesa libera) nella storia dei Giochi olimpici invernali.

1992 - A Milano il socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato dopo aver incassato una tangente di sette milioni di lire da un'impresa di pulizia in cambio della concessione di un appalto: comincia l'inchiesta Mani pulite.

2011 - La 'giornata della collera' dà il via alle sommosse popolari in Libia contro il regime di Mu'ammar Gheddafi.

2008 - Il governo provvisorio del Kosovo proclama unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia, dando vita alla Repubblica del Kosovo.

Compleanni

Michael Jordan - Campione di baske NBA (1963)

René Laennec - Medico francese, inventore dello stetoscopio (1781 - 13 agosto 1826)

Marc Marquez - Campione spagnolo di motociclismo (1993)

Leonardo Pieraccioni - Attore, comico e regista italiano (1965)

Ed Sheeran - Cantante inglese (1991)

Giuseppe Signori - Ex calciatore italiano (1968)

Alessandro Profumo - Banchiere e manager italiano (1957)