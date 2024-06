Almanacco | Sabato 29 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Il 29 giugno è il 180º giorno del calendario gregoriano (il 181º negli anni bisestili). Mancano 185 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Santi Pietro e Paolo, apostoli, patroni della città di Roma.

Aforisma di Giugno

Era giugno, e il mondo odorava di rose. Il sole era come polvere d’oro sulla collina erbosa.

(Maud Hart Lovelace)

Accadde oggi

1312 - Enrico VII di Lussemburgo è incoronato imperatore del Sacro Romano Impero

1613 - Il Globe Theatre, fondato e gestito dalla compagnia teatrale The Lord Chamberlain's Men a cui apparteneva William Shakespeare, viene totalmente distrutto da un incendio causato da un effetto speciale scenico; verrà ricostruito nello stesso luogo e riaperto entro un anno, poi chiuso nel 1644 e infine ricostruito a poca distanza dal luogo originale nel 1997

1931 - Papa Pio XI promulga l'enciclica Non Abbiamo Bisogno in cui, partendo dalla critica al contrasto di Benito Mussolini verso l'Azione Cattolica, arriva a condannare il fascismo come un regime dittatoriale

1934 - La notte tra il 29 e il 30 giugno ha luogo la cosiddetta "Notte dei lunghi coltelli", epurazione nazista dei vertici della Sturmabteilung e degli oppositori di Adolf Hitle

1944 - Eccidio di 244 civili a Civitella in Val di Chiana (AR) operato dalle truppe tedesche ivi stanziate

2006 - In occasione dell'appello di un detenuto, Salim Ahmed Hamdan, una sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti d'America stabilisce la violazione della Convenzione di Ginevra e del Codice di Giustizia Militare statunitense nel campo di prigionia statunitense nella Baia di Guantánamo

2007 - Il primo modello di iPhone viene messo in vendita alle 18:00 ora locale in tutti gli Apple Store degli USA

2009 - A Viareggio un treno merci composto da 14 cisterne di GPL deraglia: da una cisterna si genera una fuga di gas da cui ha luogo un'esplosione causando crolli e incendi nelle case nel raggio di 200 metri, con un bilancio finale di 32 morti e 25 feriti

2014 - L'ISIS auto proclama il suo califfato in Siria e nel nord dell'Iraq

Compleanni

Antoine de Saint-Exupéry - Aviatore e scrittore francese (1900 - 31 luglio 1944)

Oriana Fallaci - Scrittrice e giornalista italiana (1929 - 15 settembre 2006)

Giacomo Leopardi - Poeta italiano (1798 - 14 giugno 1837)

Giorgio Napolitano - Politico, 11° presidente della Repubblica italiana (1925 - 22 settembre 2023)

Salmo - Rapper italiano (1984)