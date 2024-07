Almanacco | Venerdì 19 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Il 19 luglio è il 200º giorno del calendario gregoriano (il 201º negli anni bisestili). Mancano 165 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Arsenio il Grande, eremita.

Aforisma di Luglio

Afa di luglio. Il canto che non varia delle cicale; il ciel tutto turchino; intorno a me, nel gran prato supino, due fili d’erba immobili nell’aria.

(Camillo Sbarbaro)

Accadde oggi

1903 - Maurice Garin vince il primo Tour de France

1943 - Seconda guerra mondiale: Roma viene bombardata dagli Alleati per la prima volta; i morti sono 617, la Basilica di San Lorenzo viene danneggiata, e Papa Pio XII lascia il Vaticano per soccorrere le vittime

1954 - Elvis Presley pubblica il suo primo singolo: That's All Right, Mama

1966 - Al Campionato mondiale di calcio, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia eliminandola dal torneo; per la prima volta una nazionale asiatica giunge ai quarti di finale

1975 - Viene fondato Gardaland, il primo parco di divertimento stabile in Italia

1985 - Alle ore 12:22:55 cede un bacino fangoso dell'azienda Montecatini nella Val di Stava (TN): lungo il suo percorso la colata di fango provoca la morte di 268 persone; insieme a quella del Vajont, la tragedia di Stava resta una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia

1992 - A pochi mesi dalla Strage di Capaci, viene ucciso dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino assieme a cinque agenti della sua scorta nella Strage di via d'Amelio a Palermo

Compleanni

Edgar Degas - Pittore francese (1834 - 27 settembre 1917)

Roberto Farnesi - Attore (1969)

Brian May - Musicista inglese, chitarrista dei Queen (1947)