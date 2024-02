Almanacco | Venerdì 23 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 23 febbraio è il 54º giorno del calendario gregoriano. Mancano 311 giorni alla fine dell'anno (312 negli anni bisestili).

Santo del giorno: San Policarpo di Smirne, vescovo e martire.

Proverbio di febbraio

Febbraio viene colle tempeste e se ne va con il sole.

Accadde oggi

303 - Inizio della persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano.

532 - L'imperatore Giustiniano ordina la costruzione della Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli.

1455 - Data tradizionale di pubblicazione della Bibbia di Gutenberg, il primo libro occidentale stampato con caratteri mobili.

1832 - Comincia a essere utilizzata sui copricapi dei militari appartenenti al Corpo dei Carabinieri Reali la caratteristica granata con fiamma, che nel corso degli anni diventerà il simbolo principale dell'Arma.

1893 - Rudolf Diesel deposita il brevetto per il motore Diesel.

1898 - Émile Zola viene imprigionato dopo aver scritto il J'accuse, una lettera che accusava il governo francese di antisemitismo e di aver ingiustamente condannato al carcere Alfred Dreyfus.

1904 - Per 10 milioni di dollari, gli Stati Uniti ottengono il controllo della Zona del Canale di Panama.

1918 - Viene fondata l'Armata Rossa.

1940 - Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film Pinocchio, 2º Classico Disney.

1945 - Nel corso della battaglia di Iwo Jima, un gruppo di Marines raggiunge la vetta del Monte Surabachi e viene scattata la famosa foto 'Raising the Flag on Iwo Jima', che vincerà poi il Premio Pulitzer, dove alcuni Marines sono intenti a sollevare la bandiera statunitense in cima al monte.

2010 - Ignoti riversano nel fiume Lambro 2.5 milioni di litri di gasolio e altri idrocarburi causando un disastro ambientale.

Compleanni

George Frideric Handel - Compositore tedesco (1685 - 14 aprile 1759)

Rino Tommasi - Giornalista sportivo e personaggio della tv italiana (1934)

Kazimir Malevich - Pittore russo (1878 - 15 maggio 1935)

Emily Blunt - Attrice inglese (1983)