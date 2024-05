Almanacco | Venerdì 24 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Il 24 maggio è il 144º giorno del calendario gregoriano (il 145º negli anni bisestili). Mancano 221 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Maria Ausiliatrice.

Proverbio di Maggio

Maggio giardinaio non empie il granaio

Accadde oggi

1883 - Il Ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione

1895 - A Londra il commediografo Oscar Wilde viene trovato colpevole di aver intrattenuto rapporti omosessuali e dunque di reati contro la morale, e per questo condannato alla reclusione

1915 - L'Italia entra in guerra a fianco di Francia, Regno Unito e Impero russo: dal Forte Verena, sull'Altopiano di Asiago, viene scoccato un primo colpo di cannone verso le fortezze austriache situate sulla Piana di Vezzena sancendo ufficialmente l'inizio delle operazioni militari dell'Italia nella prima guerra mondiale; ai primi fanti del Regio Esercito che varcano il confine nella medesima data sarà poi dedicata la prima strofa de La leggenda del Piave

1943 - Olocausto: Josef Mengele diventa capo ufficiale medico del Campo di concentramento di Auschwitz

2015 - Papa Francesco pubblica la sua seconda enciclica, Laudato si'

2019 - Milioni di studenti in tutto il mondo scendono in piazza per il Secondo sciopero globale per il clima, promosso dai gruppi di Fridays for Future e dall'attivista svedese Greta Thunberg

Compleanni

Ilaria Alpi - Giornalista italiana assassinata in Somalia (1961 - 20 marzo 1994)

Eric Cantona - Ex calciatore francese (1966)

Bob Dylan - Cantautore statunitense (1941)

Piersanti Mattarella - Politico italiano, vittima di mafia, fratello del Presidente della Repubblica (1935 - 6 gennaio 1980)

Regina Vittoria - Monarca britannica (1819 - 22 gennaio 1901)