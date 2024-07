Almanacco | Venerdì 5 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e aforisma del giorno

Il 5 luglio è il 186º giorno del calendario gregoriano (il 187º negli anni bisestili). Mancano 179 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote.

Aforisma di Luglio

Luglio: Il tempo in cui i giorni gocciolano via come il miele dal cucchiaio.

(Wallace Stegner)

Accadde oggi

1687 - Viene pubblicato il Philosophiae Naturalis Principia Mathematica di Isaac Newton

1811 - Il Venezuela è la prima nazione sudamericana a dichiarare l'indipendenza dalla Spagna

1841 - Thomas Cook organizza il primo pacchetto turistico, sancendo de facto la nascita del turismo in senso contemporaneo

1865 - In Inghilterra viene promulgata la prima legge al mondo sui limiti di velocità

1946 - Nasce il bikini, costume da bagno in due pezzi

1947 - All'Hotel de la Ville di Roma viene assegnato il primo Premio Strega, il cui vincitore è Ennio Flaiano con il romanzo Tempo di uccidere pubblicato da Longanesi

1950 - Sionismo: alla Knesset passa la Legge del ritorno che garantisce a tutti gli ebrei il diritto di immigrare in Israele

1962 - L'Algeria ottiene l'indipendenza dalla Francia e Ahmed Ben Bella ne è il primo capo dello Stato

1975 - Arthur Ashe diventa il primo afroamericano a vincere il titolo del singolare nel Torneo di Wimbledon

1986 - La Statua della Libertà viene riaperta al pubblico dopo un vasto restauro

1994 - Jeff Bezos fonda a Seattle Amazon, il più grande e-commerce al mondo

2012 - Viene inaugurato il grattacielo The Shard a Londra, l'edificio più alto d'Europa

Compleanni

Pecora Dolly - Primo clone animale (1996 - 14 febbraio 2003)

Alberto Gilardino - Ex calciatore, allenatore (1982)

Giancarlo Magalli - Personaggio tv (1947)

Gianfranco Zola - Ex calciatore (1966)