Almanacco | Venerdì 8 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

L'8 marzo è il 67º giorno del calendario gregoriano (il 68º negli anni bisestili). Mancano 298 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: San Giovanni di Dio, religioso.

Proverbio di marzo

Gennaio ingenera, febbraio intenera, Marzo imboccia.

Accadde oggi

1618 - Giovanni Keplero formula la terza legge del moto dei pianeti; immediatamente dopo la rigetta, ma il 15 maggio dello stesso anno la conferma nuovamente.

1817 - Viene fondata la Borsa di New York.

1908 - In questa data, secondo una diffusa credenza, vi sarebbe stato l'incendio nella fabbrica di New York nel quale morirono 129 operaie donne, e che avrebbe quindi dato origine alla Giornata internazionale della donna; in realtà si tratta di un equivoco con l'incendio della fabbrica Triangle, avvenuto il 25 marzo del 1911 con 146 vittime.

1911 - Il 19 marzo, data scelta dal Segretariato internazionale delle donne socialiste, la Giornata internazionale della donna viene celebrata per la prima volta anche in Europa; negli USA si festeggiava il 23 febbraio già dal 1909.

1917 - Inizia la Rivoluzione di febbraio in Russia (23 febbraio del calendario ortodosso).

1950 - L'Unione Sovietica annuncia di possedere la bomba atomica.

1957 - L'Egitto riapre il Canale di Suez.

1965 - Il primo contingente di 3500 Marines sbarca in Vietnam del Sud: inizia la guerra del Vietnam.

1971 - Joe Frazier sconfigge Muhammad Ali nel primo di tre incontri passati alla storia della boxe: Frazier difende il titolo mondiale dei pesi massimi in un Madison Square Garden gremito di persone, fra cui molte personalità celebri.

Compleanni

Walter Chiari - Attore e personaggio televisivo italiano (1924 - 20 dicembre 1991)

Oreste Del Buono - Scrittore italiano (1923 - 30 settembre 2003)

Valerio Massimo Manfredi - Scrittore, storico e archeologo italiano (1943)

Bruno Pizzul - Telecronista sportivo italiano (1938)

Antonello Venditti - Cantautore italiano (1949)