E' di Calci il terzo amaro più buono del mondo

Il terzo amaro più buono del mondo viene da Calci, si chiama Sestosenso ed ha raggiunto il terzo podio del prestigioso World Liquers Awards, una sorta di premio oscar dei liquori e dei distillati. Una soddisfazione bella e inattesa per Massimiliano Poli, l'inventore di questo amaro che ha fatto letteralmente 'girare il capo' alla giuria internazionale, formata da esperti provenienti da diverse parti del mondo, giornalisti, bartender, distillatori, consulenti e buyers.

Colore marrone, è caratterizzato da una piacevole freschezza di arancia amara. “Al palato risulta essere molto bilanciato grazie alla china e all'alloro che lo stabilizzano, mentre la percezione del grado alcolico di 31° è ben armonizzata, adatto anche ai palati più esigenti - racconta Massimiliano Poli - fu mio padre Franco a ritrovare quasi per caso questa antica ricetta, che già apparteneva a suo nonno, una sorta di vecchio infuso alle erbe che si beveva in famiglia. Insieme alla ricetta trovò altri scritti, dove si parlava spesso di una donna e dell’amaro, sempre tutto avvolto da questo alone di mistero”.

“Ormai quattro anni fa, decidemmo come sfida, di provare a ricostruire questo amaro. Alla fine sono serviti quasi tre anni di lavoro per riuscire ad ottenere quello che oggi è il SestoSenso, per trovare le dosi perfette, i giusti bilanciamenti, il corretto equilibrio tra alcol ed erbe - spiega - commercialmente lo abbiamo presentato poco più di un anno fa, verso dicembre e in brevissimo tempo è diventato l'amaro di Calci. I feedback positivi che ci sono giunti, l'ottimo risultato alla Fiera di settore di Milano, ci hanno spinto a partecipare, a quello che è uno dei concorsi mondiali tra i più riconosciuti, dei liquori. Ci siamo iscritti alla categoria degli amari e con grande sorpresa ma anche con tanta felicità e soddisfazione, ci è arrivata la mail che siamo saliti sul podio con la medaglia di bronzo. Dedico questo riconoscimento, dopo anni di lavoro, proprio a mio padre che purtroppo è venuto a mancare solo qualche mese fa”.

Un plauso a Massimiliano Poli giunge dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Congratulazioni a Massimiliano e a tutto il suo staff per lo splendido traguardo raggiunto, e per aver mostrato al mondo l'eccellenza di un prodotto creato nel nostro territorio. Siamo orgogliosi di rappresentare imprenditori di questo livello, autentici ambasciatori del made in Italy”.