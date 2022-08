Miglior birra spillata, l'Antivist Craft Beer & Burgers nella top 10 d'Italia

C'è anche Antivist Craft Beer & Burgers nella lista dei 10 migliori locali in Italia dove gustare una birra spillata alla perfezione stilata da Stella Artois. La birreria di Pontedera ha infatti ottenuto il pass per la finale dell'edizione 2022 del Draught Masters, dove il prossimo 15 settembre, a Milano, si contenderà il titolo sfidandosi con altri nove spillatori di fronte a giornalisti, professionisti del settore ed importanti esperti di birra. Chi seguirà il metodo della spillatura di Stella Artois alla perfezione, secondo il rituale belga dei nove step (purificazione, sacrificio, alchimia, corona, rimozione, taglio, valutazione, pulizia, presentazione) vincerà il titolo di Draught Masters d'Italia 2022, aggiudicandosi anche una Belgian Experience - ovvero un viaggio in Belgio, paese di origine di Stella Artois - e un rifornimento di birra Stella Artois.

"Da quasi 10 anni sono un appassionato di birra e grande degustatore - ha affermato Gabriele Bencreati dell'Antivist Craft Beer & Burgers di Pontedera -. Ho aperto la mia birreria in provincia di Pisa sei anni fa con l'obiettivo e l'ambizione di insegnare alle persone il gusto di una birra spillata correttamente. Oggi sono qui per questo e accolgo con grande entusiasmo la sfida: voglio far gustare alla gente un'ottima birra, spillata alla perfezione".

Draught Master d'Italia 2022, i finalisti

Ecco la lista e i nomi dei dieci locali che potranno accedere alla finale e ambire al titolo di Draught Masters d'Italia 2022:

Metheglin Pub, Bibbiano (Reggio Emilia, Emilia Romagna)

Antivist Craft Beer & Burgers, Pontedera (Pisa, Toscana)

Bar Black Ice, Trento (Trentino Alto Adige)

Fadò Murphy's Pub, Vicenza (Veneto)

Urban Revolution Pub, Curno (Bergamo, Lombardia)

Gol D. Roger Pub, Pinerolo (Torino, Piemonte)

Enfant Prodige, Cumiana (Torino, Piemonte)

Ritual Café, Villanova Mondovì (Cuneo, Piemonte)

Jocasta, Peveragno (Cuneo, Piemonte)

Donegal Irish Pub, Frattamaggiore (Napoli, Campania)

Stella Artois, la sfida della spillatura perfetta

La sfida è partita a febbraio 2022 e ha raccolto 509 iscrizioni: i gestori dei locali si sono sfidati inviando video della spillatura perfetta di un calice di Stella Artois, e sono stati valutati da una giuria internazionale di esperti. Negli ultimi mesi tutti gli iscritti hanno avuto accesso a contenuti esclusivi di formazione e crescita, ovvero Masterclass con esperti del settore HoReCa, Digital, Food and Beverage, oltre a entrare in una community per la formazione e il coinvolgimento diretto degli amanti della spillatura attraverso gruppi di Facebook, WhatsApp e Instagram.