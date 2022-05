Aperitivo in centro a Pisa, tre locali da provare

Con l'arrivo della bella stagione cresce la voglia di trascorrere del tempo all'aria aperta gustandosi un buon aperitivo. A Pisa sono molti i locali in cui assaporare deliziosi cocktail accompagnati da stuzzicchini e salatini: vediamone tre assolutamente da provare.

Eleven Cafè

L'Eleven Cafè di piazza Chiara Gambacorti propone un'ampia gamma di cocktail tra cui scegliere, con ricette classiche e varianti originali. Da provare assolutamente il Negroni, uno dei più apprezzati della città.

Dove si trova: piazza Chiara Gambacorti, 11

Skyline American Bar

Allo Skyline American Bar, locale all'interno del quale è stata ricreata l'atmosfera di un grattacielo di Manhattan, è possibile gustare cocktail e aperitivi realizzati sempre con prodotti di qualità e frutta fresca. Molte le originali sperimentazioni proposte dallo staff.

Dove si trova: Largo Ciro Menotti, 8/9

Sud

Piccolo locale situato nella centrale via delle Case Dipinte, a due passi da Borgo Stretto, Sud propone un'ampia scelta di amari, liquori e cocktail di ogni genere. Come indica il suo nome, un luogo in cui ritrovare tutte le tradizioni del sud.

Dove si trova: via delle Case Dipinte, 21/23