Un sogno che diventa realtà: con il ristorante 'Il Belvedere' inizia l'avventura di Bari e Sokoli

Oltre 20 anni di esperienza negli stabilimenti balneari del litorale pisano con un sogno nel cassetto: mettersi in proprio e avviare un'attività di ristorazione aperta tutto l'anno. Diventa realtà il desiderio dei fratelli Bari e Sokoli Bregaj, che inaugurano a Marina di Pisa il Ristorante Il Belvedere in via Tullio Crosio 2, a due passi dal mare e dal porto: un locale rinnovato che promette di soddisfare i palati più esigenti. Presenti all'inaugurazione il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, il vicepresidente vicario Confcommercio Pisa Alessandro Trolese, il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, il presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni e la responsabile territoriale Donatella Fontanelli.

“Dal 2000 fino all'anno scorso abbiamo lavorato ogni estate sugli stabilimenti di Marina di Pisa e Tirrenia - raccontano Bari e Sokoli Bregaj, titolari del Belvedere insieme alle rispettive moglie e compagna, Maria Antonia Paratore ed Elena Costin - siamo originari dell'Albania e fin da piccoli viviamo in Italia, prima in Sicilia, poi a Marina di Pisa, dove sono cresciuti i nostri figli e dove ci siamo integrati benissimo. Avevamo da tempo il sogno di aprire un nostro ristorante e appena arrivata l'occasione giusta non ce la siamo fatta sfuggire. Così è nato Il Belvedere, un locale con arredi esclusivi dove proponiamo una cucina con piatti tipici del territorio, specialmente a base di pesce, e piatti tipici siciliani, pasta con le sarde, pasta alla norma, involtini di melanzana con ricotta e molti altri, con attenzione alla qualità e prezzi accessibili. Un'offerta pensata non solo per turisti e visitatori, ma anche per chi vive a Marina di Pisa e la frequenta tutto l'anno. Ci teniamo a ringraziare tutti i nostri collaboratori, lo chef Hamza Habib, il pizzaiolo Sali Rexhepi e l'aiuto cuoco Fabio Porcu”.

“Facciamo un grande in bocca al lupo a due imprenditori che hanno scommesso su un locale dalle grandi potenzialità rendendolo davvero attraente e rinnovato, con tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante sul litorale pisano”, l'augurio del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“Salutiamo con piacere una nuova realtà contraddistinta dalla passione dei titolari e dalla cura per i dettagli che tiene alta la qualità dei pubblici esercizi presenti sul territorio” afferma il vicepresidente vicario Confcommercio Pisa Alessandro Trolese.

“Un'apertura che può rappresentare un importante punto di riferimento a disposizione dell'interà comunità e dei tanti turisti che scelgono il nostro litorale” dichiara il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

“Sono sicuro che Bari e Sokol faranno un ottimo lavoro in un'area di Marina di Pisa riqualificata e molto frequentata” le parole del presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni.