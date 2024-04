Apre a Pisa il nuovo VeCo Point, lo spazio per cittadini e aziende dedicato alla consulenza e alla tutela

Da oggi i pisani hanno a disposizione uno strumento in più per muoversi al meglio nel caotico mondo delle tariffe energetiche e di telefonia, per risolvere le controversie legali con gli operatori e per ricevere assistenza fiscale.

Da pochi giorni è aperto a Pisa in via San Iacopo 111 il nuovo VeCo Point di vetrinaconsulenti.it, lo spazio di consulenza dove privati e aziende possono scoprire la migliore offerta per le forniture di luce, gas e di telefonia, ma anche servizi di consulenza fiscale e di tutela legale. Il tutto con il prezioso supporto di LIBERET, l’Associazione dei consumatori libera ed etica, che offre tutela legale ai cittadini e li supporta in caso di controversie.

Sono quattro le tipologie di servizi offerte dai consulenti del VeCo Point Pisa:

- consulenza energetica: VeCo offre l’esame personalizzato delle bollette e il monitoraggio costante per aiutare aziende e privati a ridurre i costi energetici e migliorare l'efficienza energetica;

- tutela legale: con il supporto dell’Associazione dei consumatori libera ed etica LIBERET, VeCo propone assistenza legale e gestione reclami sulle utenze per risolvere le controversie contrattuali;

- consulenza fiscale: VeCo fornisce supporto nella gestione delle agevolazioni economiche, come ISEE, 730, SPID, RED, IMU e molti altri servizi;

- telefonia: VeCo è un unico interlocutore per tutti i servizi di telefonia, offrendo soluzioni avanzate per la casa e l’azienda.

L’operazione porta la firma di VeCo - VetrinaConsulenti.it, il nuovo progetto di franchising nel mercato della consulenza energetica creato da ReBon, l’azienda toscana fondata da un team di professionisti con esperienza ultradecennale nel settore delle Utilities e dalla tutela al consumatore e dalla solida reputazione che si distinguono da sempre per l’approccio totalmente orientato al cliente e la consulenza personalizzata a privati ed aziende.

Per approfondimenti:

https://vetrinaconsulenti.it/

https://www.liberet.it/

Instagram: www.instagram.com/vecovetrinaconsulenti

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552241784310

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/veco-vetrina-consulenti

Per informazioni:

info@vetrinaconsulenti.it