Apple, a Pisa i rilevamenti pedonali per l'app Mappe: le zone interessate

Nelle prossime settimane, per le vie di Pisa, non sarà inusuale imbattersi in persone con in spalla degli zaini particolari. Nella nostra città, a partire dal 10 aprile e fino al 12 maggio, arriveranno infatti gli operatori dell'app Mappe di Apple, i quali saranno al lavoro per raccogliere i dati a livello pedonale ("pedastrian data collection). Apple, come attività complementare alla raccolta di immagini tramite veicoli al fine di raccogliere dati che migliorino l'app Mappe e che siano di supporto alla funzione Panoramica, sta infatti utilizzando un sistema portatile a zaino per raccogliere immagini e dat LiDAR, che, a Pisa, verrà impiegato in zone selezionate dove non è possibile accedere con l'auto.

Il sistema di raccolta dati pedonale è una versione più compatta del sistema di raccolta su veicolo, ma consente comunque di raccogliere nuvole di punti e immagini LiDAR. La raccolta dei dati con questi zaini può includere luoghi come zone pedonali, parchi, piazze e stazioni di servizio, dove i dati possono essere utilizzati per creare mappe 2-D. Come per l'attività tramite veicoli, Apple si impegna a tutelare la privacy degli utenti mentre effettua questi rilievi, rendendo ad esempio irriconoscibili i volti e le targhe delle auto nelle immagini raccolte prima della pubblicazione.

A questo link è possibile consultare le aree specifiche della città visitate dagli addetti alla raccolta delle immagini, che comprenderanno, tra le altre, la zona di piazza del Duomo, Corso Italia, Borgo Stretto e le vie limitrofe allo stadio Romeo Anconetani.