Feste di Pasqua e ponti, le date di aprile e maggio da cerchiare sul calendario

Due mesi, i prossimi, perfetti per concedersi qualche giorno di vacanza. Sì, perché aprile e maggio saranno ricchi di ponti, l'ideale per trascorrere giornate di relax insieme alle proprie famiglie. Il 9 aprile si festeggerà la Pasqua, seguita, ovviamente, dalla Pasquetta, in cui non può mancare la tradizionale gita fuori porta. Il 25 aprile, Festa della Liberazione, cadrà poi di martedì: prendendo ferie lunedì 24, da agganciare al sabato 22 e a domenica 23, sarà un'occasione unica per concedersi quattro giorni di stacco. Chi ne ha la possibilità, potrebbe organizzare un viaggio di dieci giorni prendendo soltanto quattro giornate di ferie (lunedì 24, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28), legando in questo modo la Festa della Liberazione a quella dei Lavoratori, che cadrà lunedì 1 maggio. Anche coloro che non potranno arrivare a tanto, in concomitanza con il 1 maggio potranno comunque concedersi un weekend lungo, con tre giorni lontani dal lavoro.

Il calendario completo dei giorni festivi ad aprile e maggio

Queste, nel dettaglio, le date dei giorni festivi nei mesi di aprile e maggio: