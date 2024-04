I valori del Pisa Sporting Club raccontati da 'Arnold'

C’è un nuovo protagonista in maglia nerazzurra. Ed è un campione in punta di matita con qualità speciali, dentro e fuori dal campo. Il Pisa Sporting Club è pronto a far scendere in campo Arnold, il celebre personaggio nato dalla penna di Philip Osbourne, protagonista del primo libro a fumetti in chiave nerazzurra realizzato per tutte le bambine e i bambini che hanno questi colori nel cuore.

I colori e i principi fondanti del Pisa Sporting Club che in questa opera, realizzata in collaborazione con Almond Entertainment, ha voluto trasmettere e diffondere temi importanti come il rispetto, l’empatia, la lotta al bullismo e alla discriminazione. Un progetto editoriale nel quale la cultura incontra lo sport con due racconti che faranno immergere Arnold e i suoi compagni nella nostra città e nel mondo nerazzurro facendoli riflettere sui valori che uno sportivo deve avere nel suo DNA.

'Arnold e gli Scaldapanchina', questo il titolo del libro griffato, oltre che da Osbourne, da Roberta Procacci (creazione grafica personaggi e props) e Matteo Deffenu (cover e illustrazioni. Un’opera che sarà presentata giovedì 2 maggio (ore 17.30) presso il Teatro Nuovo di Pisa durante un evento ad invito che il Pisa Sporting Club ha voluto riservare ai tesserati della propria scuola calcio e ai piccoli calciatori delle principali società di calcio giovanile del territorio.

L’evento, che sancirà anche una nuova e importante partnership della società nerazzurra con il Teatro Nuovo, vedrà la partecipazione del presidente Giuseppe Corrado, di una rappresentanza della prima squadra e degli autori che interagiranno con il pubblico presente.

'Arnold e gli Scaldapanchina' sarà poi disponibile a partire dal prossimo mese presso il Pisa Store di Borgo Largo (via Oberdan): si potrà infatti ricevere gratuitamente a fronte di una spesa minima di 10 euro.