Pontedera: Olga inaugura il nuovo atelier di abiti da sposa e da cerimonia

Dopo anni di esperienza come modella per stilisti e case di moda europee e americane la decisione di cambiare vita e aprire la propria attività. Ha scelto Pontedera per realizzare il suo sogno l'imprenditrice di origini ucraine Olga Tsymbalyuk, che inaugura al numero 9 di corso Principe Amedeo 'ITISME Dress Gallery Atelier', specializzato in acquisto e noleggio di abiti da cerimonia e abiti da sposa. A salutare l'arrivo della nuova realtà il presidente con delega al territorio di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli e il responsabile Area Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio.

“L'idea mi è venuta proprio confrontandomi con le mie amiche e colleghe su un nuovo modello di business per il nostro settore - racconta l'imprenditrice Olga Tsymbalyuk - da qui la scelta di aprire un negozio dedicato agli abiti da cerimonia attraverso una formula innovativa, dove è possibile sia l'acquisto che il noleggio, con capi particolarmente indicati per un pubblico giovane e moderno e adatti a occasioni di gala, come un 18esimo compleanno e matrimoni, oltre a un assortimento di abiti da sposa con una linea minimal ed elegante”.

“Il settore cerimonie e wedding ha vissuto momenti difficilissimi negli anni della pandemia, ma dopo l'apertura del primo punto vendita in via Gotti ho creduto fortemente in Pontedera, dove mi sono trovata molto bene fin da subito, inoltre è facilmente raggiungibile da molte località dellla Toscana”. Olga collabora con numerose realtà. “Sono fornitore del Ballo delle Debuttanti di Firenze e cerco di restare sempre aggiornata sulle ultime tendenze, come in occasione delle fashion week di Brighton e Barcellona”.

“Siamo felici di accogliere un negozio davvero particolare che propone una formula moderna e innovativa” il saluto del presidente con delega al territorio di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Un negozio che mancava a Pontedera, frutto di un'idea davvero geniale” afferma il presidente Confcommercio Pontedera Mickey Condelli, che definisce “ottima la scelta di puntare su una location situata in pieno centro, ma in grado di garantire allo stesso tempo intimità e riservatezza”.

“Una nuova attività inaugurata da un'imprenditrice brillante che arricchisce e rende ancor più vivace e all'insegna della qualità il tessuto commerciale di Pontedera” afferma il responsabile Area Sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio.