Un punto di riferimento per la comunità castelfranchese e non solo, dotato di un vasto assortimento di articoli per l'ufficio, la scuola e il tempo libero. Festeggia 40 anni di attività Az di Manuela Marinai, rivendita autorizzata Buffetti e consolidata realtà commerciale che dal 20 ottobre 1983 mette a disposizione dei suoi clienti un'ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare le richieste, anche quelle più esigenti, di clienti, professionisti, partite Iva, famiglie e studenti.

Un traguardo che Confcommercio Provincia di Pisa celebra con una targa donata alla titolare Manuela Marinai. Un riconoscimento consegnato dal direttore provinciale di Confcommercio Federico Pieragnoli, insieme al sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti e all'assessore al Commercio Ilaria Duranti, da Alessio Giovarruscio, Luca Favilli e Arianna Gherardeschi, rispettivamente responsabile area sindacale, responsabile territoriale e referente di Confcommercio Pisa.

"I 40 anni sono un traguardo davvero importantissimo", afferma emozionata la titolare di Az Manuela Marinai. "Devo ringraziare tutti i miei collaboratori e i miei clienti che mi hanno voluto bene per tutti questi anni, alcuni vengono in negozio ininterrottamente fin da quando ho aperto, permettendomi di diventare un riferimento per Castelfranco e l'intero comprensorio del Cuoio. Oggi ancor più di prima cerchiamo di offrire ulteriori servizi, come ad esempio la consegna a domicilio, l'attivazione di Spid e firma digitale, per aiutare i clienti a cogliere nuove opportunità e risolvere i loro problemi".

"Fin dall'ingresso nell'attività si percepiscono la professionalità, la competenza e la disponibilità di Manuela e del suo staff, qualità che hanno permesso ad Az di costruire un rapporto davvero speciale con i propri clienti, diventando una delle realtà più conosciute e apprezzate di Castelfranco", i complimenti del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. "Per questo siamo onorati di consegnare a Manuela Marinai una targa che celebri la passione e la professionalità dimostrati in 40 anni di attività svolti con straordinario impegno e dedizione".

"Festeggiare 40 anni di attività è davvero un grande traguardo. Un successo e una gioia che condividiamo, proprio perché l'Az Buffetti è ormai da tanto tempo un punto di riferimento sul nostro territorio - ha commentato il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti - faccio i miei complimenti, a nome della comunità castelfranchese, a Manuela Marinai per l'aver sempre saputo essere all'avanguardia con i servizi e i prodotti proposti. La grande forza di questa attività è infatti stata quella di aver saputo anticipare i tempi, intuire i bisogni di aziende e clienti privati. E, ovviamente, aver saputo rischiare affidandosi al proprio intuito e alla capacità di mettersi sempre in discussione".