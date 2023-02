B&B Day 2023, come avere una notte gratis a marzo

Torna anche in questo 2023 il B&B Day, giunto alla sua sedicesima edizione ed attraverso il quale i viaggiatori avranno la possibilità di soggiornare gratuitamente per una notte in uno dei numerosi bed & breakfast sparsi in tutta Italia. L'appuntamento è per sabato 4 marzo e, per poter usufruire dell'iniziativa, sarà necessario prenotare anche solo il giorno prima o il giorno dopo per ricevere in omaggio una notte di pernottamento, comprensiva di colazione. Le strutture aderenti all'iniziativa, che comprendono baite di montagna, ville nobiliari, casali di campagna, dimore storiche e altre sistemazioni familiari nei borghi più belli d'Italia o nei centri storici delle città d'arte, saranno pronte ad accogliere i viaggiatori con la tipica ospitalità italiana.

Come funziona il B&B Day

I B&B affiliati al portale che aderiscono all'iniziativa offriranno il soggiorno gratuito del sabato 4 marzo agli ospiti che avranno prenotato a pagamento il giorno precedente (venerdì 3) o successivo (domenica 5). Sarà quindi possibile godere di una vacanza a metà prezzo. Chi desidera trascorrere tre notti in un bed and breakfast anziché due, dal venerdì 3 al domenica 5 marzo compresi, avrà comunque il sabato gratuito.

Il sito BBDay.it raccoglie tutti gli alloggi disponibili per questa 16esima edizione della festa nazionale del B&B, rendendo facile la ricerca per città, regione, tema di viaggio (campagna, lago, mare, montagna, ecc.) e specifiche caratteristiche degli alloggi (ad esempio, se sono pet-friendly o se dispongono di parcheggio). Una volta scelto il bed and breakfast, il costo per la notte del 4 marzo sarà decurtato in automatico al momento della richiesta o della prenotazione.

