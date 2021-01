Befana, la vera storia secondo la tradizione cristiana

Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, si festeggia la Befana, tradizionalmente rappresentata come un'anziana con il naso lungo e il mento aguzzo che viaggia di notte sospesa nel cielo a bordo della sua inseparabile scopa. Una festa amata soprattutto dai bambini, che, in questa giornata, ricevono in dono proprio dalla Befana una calza ricca di dolci e regali. Ma da dove trae origine questa ricorrenza? Andiamo a scoprirlo.

Befana, le origini della ricorrenza

Secondo la tradizione cristiana, la storia della Befana è strettamente legata a quella dei Re Magi. Si narra infatti che Baldassare, Gasparre e Melchiorre, durante il loro lungo viaggio verso Betlemme per raggiungere Gesù Bambino, si fermarono a chiedere informazioni ad un'anziana signora per ricevere indicazioni sulla strada da seguire. I Re Magi, una volte avute le indicazioni, invitarono la donna ad unirsi a loro, ma lei rifiutò. Tuttavia, quando i tre erano ormai ripartiti, l'anziana si pentì della propria scelta: preparò quindi un sacco pieno di dolci e si mise alla loro ricerca, senza fortuna. La signora, allora, iniziò a bussare ad ogni porta che incontrava sulla sua strada, regalando dolcetti ad ogni bambino nella speranza che, uno di loro, fosse Gesù Bambino.