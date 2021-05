'Bell'Italia. In viaggio', Vicopisano e Volterra protagoniste nella puntata d'esordio del nuovo programma di La7

Ci saranno anche Volterra e Vicopisano tra le protagoniste della prima puntata della nuova trasmissione di La7 'Bell'Italia. In Viaggio', al via da domenica 30 maggio alle 18.45 e condotta dall'attore Fabio Troiano con il contributo di Emanuela Rosa-Clot, direttore della rivista Bell'Italia. Le 'Terre di Pisa', insieme al Casentino, alla Villa Reale di Marlia e a Passignano, sono state infatti scelte per descrivere le bellezze e le peculiarità della Toscana al di fuori delle solite mete.

"Bell'Italia. In viaggio": le tappe a Vicopisano e Volterra

A Vicopisano, nel corso della trasmissione, verrà effettuata una visita a palazzo Pretorio e alla pieve di Santa Maria, custode del grande gruppo ligneo della Deposizione, seguita da una degustazione di olio dei Monti Pisani osservando la Rocca del Brunelleschi dall'alto. A Volterra, invece, si andrà alla scoperta del teatro Romano e dei resti dell'anfiteatro venuti alla luce nel 2015 ed in via di scavo. Il viaggio proseguirà poi nella Pinanoteca, dove insieme ad Armando Punzo, animatore della Compagnia della Fortezza, compagnia teatrale costituita da detenuti della casa di reclusione di Volterra, verrà ammirata la Deposizione della croce (1521) di Rosso Fiorentino. Infine, oltre alla visita a Piazza dei Priori, Porta all'Arco e Fortezza Medicea, l'incontro con un maestro della lavorazione dell'alabastro, antica tradizione locale.

Tamburini: "Risultato che premia i nostri sforzi di promozione del territorio"

"Siamo molto soddisfatti che i media nazionali continuino a prestare attenzione alle attrazioni turistiche della provincia di Pisa - ha dichiarato Valter Tamburini, commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa -. Un risultato che premia lo sforzo in termini di promozione e comunicazione che da anni la Camera di Commercio di Pisa sta portando avanti in particolare sul prodotto turistico 'Terre di Pisa'. Un lavoro che l'Ente camerale non vuole fare da solo, ma che progetta e realizza in stretta collaborazione con le amministrazioni locali, le associazioni datoriali e le imprese che aderiscono al protocollo delle 'Terre di Pisa'. L'essere nella puntata di apertura di una trasmissione nazionale è quindi un risultato di estrema rilevanza considerando l'importanza di far conoscere e apprezzare in Italia, il principale mercato di riferimento per il turismo per il 2021, le attrazioni del nostro territorio".

Franchi: "Orgogliosi del nostro patrimonio artistico"

"Il Sindaco e l'amministrazione comunale di Vicopisano sono orgogliosi di aver ospitato la troupe di La7 e la trasmissione "Bell'Italia in viaggio", condotta dall'attore Fabio Troiano - ha affermato Fabiola Franchi, assessore al turismo e al patrimonio artistico del Comune di Vicopisano -. Dai borghi come il nostro riteniamo possa partire in tutta sicurezza una nuova stagione turistica post pandemica. Vicopisano è un piccolo borgo, ma può offrire molto sotto il profilo storico, delle bellezze naturali, delle esperienze culinarie e della qualità del vivere".

"Vicopisano - ha continuato - vanta un patrimonio artistico di grande ricchezza, a partire dall'imponente Rocca e dal Camminamento del Soccorso forticati dal Brunelleschi, oltre alle sue torri come quella dell'Orologio, appena restaurata, messa in sicurezza, riportata all'antico splendore e riconsegnata alla popolazione e ai visitatori, così come la torre delle quattro porte o le torri gemelle. Altre sono in via di restauro come la torre Malanima. Molteplici escursioni possono essere fatte sul nostro territorio che si caratterizza anche per il suo prodotto per eccellenza, l'olio del Monte Pisano. Vicopisano è il Comune delle terme di Uliveto, l'acqua della salute che rappresenta un'altra eccellenza del nostro territorio. Siamo pertanto grati - ha concluso - della vetrina che ci è stata offerta".

Danti e Luti: "Connessione tra prodotti ed offerte culturali la strategia vincente"

"Facciamo un sentito in bocca al lupo a questa nuova trasmissione che fa approdare in televisione, con un format innovativo e di qualità, una delle riviste di turismo e di itinerari culturali tra le più importanti del nostro paese - hanno dichiarato Dario Danti, assessore Culture, Volterra Internazionale e Artigianato, e Viola Luti, assessore all'Istruzione e Turismo e del Comune di Volterra -. Fare rete e costruire occasioni di connessione tra prodotti e offerte culturali e turistiche è la strategia vincente per vivere un territorio unico, inteso come luoghi connessi e aperti, proprio nello spirito di Terre di Pisa”.