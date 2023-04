Dall'unione dell'azienda pisana Vinis con l'azienda lucchese Drive The Vintage nasce il primo salotto turistico d'Italia

Lucca, la città dalle mura secolari, accogliere i suoi visitatori in un modo completamente nuovo ed entusiasmante: "La Bella Lucca", il primo salotto turistico d'Italia, un luogo dove la bellezza, l'arte, la musica e l'ospitalità si fondono in un'esperienza unica. Questo nuovo progetto è nato dalla collaborazione di Vinis, startup nata a Pisa nel 2018, con un'altra realtà lucchese, Drive The Vintage, che fa conoscere la Toscana ai turisti provenienti da tutto il mondo attraverso le sue FIAT 500 d'epoca, con l'inaugurazione avvenuta sabato 8 aprile in Chiasso Barletti a Lucca.

In questo salotto turistico, situato in una delle vie più suggestive della città, i visitatori potranno essere intrattenuti e guidati, grazie alla selezione dei migliori operatori turistici e alla promozione delle attività più entusiasmanti e coinvolgenti. E non solo: "La Bella Lucca" offre anche un coinvolgimento attivo degli artisti e musicisti della città, dando vita a un'atmosfera unica che vi catturerà. Ma non è tutto: "La Bella Lucca" offre anche un nuovo servizio di deposito bagagli, a supporto dei turisti e delle strutture ricettive della città, oltre alla promozione settimanale degli eventi del centro storico e dei dintorni, visibili su uno dei due schermi in vetrina, il cui QRCode fisso vi permetterà di collegarvi direttamente al sito web.

Il personale dedicato al front-office, all'interno del salotto, sarà a vostra completa disposizione per fornirvi tutte le informazioni di cui avrete bisogno e per agevolarvi nella prenotazione delle attività, delle esperienze e delle attrazioni del territorio. Un'esperienza unica, arricchita dalla presenza di un terzo schermo interno, dove potrete ammirare foto e video, e dalla possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di attività, esperienze e attrazioni, con fasce di prezzo adatte ai diversi profili di clientela.