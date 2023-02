Best Out Studio, il barber shop di Ponsacco si rinnova: inaugurato il nuovo locale

Graffiti, cartelli e maglie da basket appese alle pareti. Sì, perché il nuovo Best Out Studio, inaugurato domenica 29 gennaio a Ponsacco sul viale Italia, alla presenza del responsabile dell'area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli, del coordinatore Valdera Cuoio Claudio Del Sarto e dell'assessore al commercio del comune di Ponsacco Roberta Lazzeretti, è u barber shop in pieno american style, tanto che, una volta al suo interno, sembra di stare in una delle tante metropoli statunitensi. Un locale che i due titolari Emmanuele Tomaselli e Lucrezia Barsotti, dopo aver lasciato la vecchia sede all'interno della Corte Nuova, hanno fortemente voluto moderno e dalla spiccata identità, così da rendere unica l'esperienza per i clienti. "Per realizzare questo negozio abbiamo messo tanto impegno e tanta passione - hanno commentato i due giovani - siamo davvero orgogliosi di ciò che stiamo facendo. Abbiamo cercato di mettere il nostro tocco di originalità nell'allestimento per rendere il locale giovanile e accogliente allo stesso tempo".

"Non possiamo che fare i nostri complimenti a Emanuele e Lucrezia per questa nuova ed importante avventura imprenditoriale che va ad arricchire il tessuto commerciale di Ponsacco - hanno affermato Simone Romoli e Claudio Del Sarto –. Tra l'altro, con un locale davvero particolare e di grandissimo gusto grazie, a una serie di graffiti sulle pareti. Grazie a questi due imprenditori per aver scelto la nostra associazione".

"Emanuele e Lucrezia hanno deciso di investire nuovamente nel nostro territorio con un locale più grande di quello di prima - ha commentato l'assessore Roberta Lazzeretti -, puntando anche a un arredamento davvero originale con bellissimi graffiti urban alle pareti. Hanno fatto questa scommessa e si sono messi in gioco credendo fermamente nel loro lavoro che svolgono con grande passione".