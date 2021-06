Come combattere il caldo estivo, le bevande più dissetanti

Questo weekend è previsto l'arrivo del primo vero caldo estivo, con le temperature che si faranno bollenti un po' in tutta Italia. Per combattere l'afa ed evitare i colpi di calore, pericolosi per la salute dell'organismo, è fondamentale idratarsi con regolarità. Andiamo quindi a scoprire quali sono le bevande più dissetanti per combattere il caldo.

Le bevande più dissetanti per combattere il caldo

Al primo posto delle bevande più dissetanti c'è ovviamente l'acqua, indispensabile per sostituire i liquidi persi dal corpo. A seguire, in ordine sparso, troviamo il té freddo al limone e alla menta, la spremuta d'arancia, il centrifugato di frutta (preferibilmente di stagione), la limonata e le bevande vegetali, che possono essere preparate utilizzando, ad esempio, il riso e le banane.

Durante i pasti è poi consigliato prediligere alimenti quali frutta e verdura, evitando al contrario carni grasse, grigliate e fritture, ricche di grassi saturi.