Black Friday, origini e perché si chiama così

Venerdì 24 novembre torna il Black Friday, giorno cerchiato sul calendario dagli appassionati di shopping. Tale evento arriva l'indomani del giorno del Ringraziamento - la festa che si celebra il quarto giovedì di novembre negli Usa e in Canada - ed è la data in cui, secondo una tradizione che si è consolidata negli anni '60, i negozianti americani propongono sconti speciali per incentivare lo shopping e dare il via alle spese natalizie.

Black Friday, perché si chiama così

Il Black Friday, secondo un'interpretazione, deve il suo colore nero all'inchiostro con cui, all'epoca, venivano compilati registri contabili: il nero, a differenza del rosso, utilizzato per segnalare il passivo, indicava infatti i conti in attivo. E nel venerdì dopo il Ringraziamento, grazie alle speciali promozioni, i conti finivano decisamente in nero. Secondo un'altra tesi, invece, l'origine deriverebbe dal traffico sulle strade e dalla congestione nei negozi provocata dalle migliaia di americani attirati dagli sconti validi soltanto in quel giorno.

Le curiosità

Il Black Friday è visto da diversi analisti finanziari come un indicatore statistico della propensione ai consumi e alla spesa negli Stati Uniti. Costituisce l'inizio ufficiale dello shopping natalizio e può essere utilizzato come parametro per stimare l'andamento di tutta la stagione natalizia. Il venerdì nero è così importante che alcune grandi catene anticipano i loro saldi anche nel giorno del Ringraziamento.

Esite anche il Cyber Monday (lunedì cibernetico): cade il primo lunedì successivo al Black Friday e viene dedicato agli sconti sui negozi online, sebbene ormai anche questi ultimi dedichino ai loro utenti offerte lampo durante il venerdì nero. Negli ultimi anni, per favorire oltremodo i consumi, il Black Friday si è trasformato addirittura nella settimana del Black Friday, con sconti e offerte speciali che si trascinano anche nei giorni precedenti al "venerdì nero".