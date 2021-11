Black Friday, come evitare le truffe: la guida

Quest'anno il Black Friday sarà il 26 novembre, ma tutta la settimana sarà caratterizzata da sconti e maxi offerte. In questi giorni, quindi, è atteso un boom di vendite, anche per quanto riguarda i prodotti venduti direttamente sul web. Prima di procedere all'acquisto, tuttavia, è bene accertarsi di non rimanere vittime di truffe, purtroppo diffusissime in occasioni come queste. A questo proposito, il Codacons ha stilato una lista di consigli utili per i consumatori.

Black Friday, come evitare le truffe: i consigli del Codacons

Questi i consigli stilati dal Codacons per evitare le truffe in occasione del Black Friday: