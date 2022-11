Black Friday, occhio alle truffe: come fare acquisti sicuri

Nella giornata di domani, venerdì 25 novembre, ricorrerà l'ormai celebre Black Friday, caratterizzato da maxi offerte su migliaia di prodotti. Un appuntamento atteso da milioni di italiani per procedere ad acquisti convenienti, anche in vista del Natale. Attenzione, però, alle truffe, purtroppo diffusissime. A questo proposito, l'U.Di.Con (Unione per la difesa dei consumatori) ha stilato una lista di consigli utili per procedere ad acquisti sicuri.

Black Friday, come evitare le truffe: i consigli dell'Unione per la difesa dei consumatori