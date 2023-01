Bonus benzina da 200 euro, come funziona e a chi spetta

Il bonus benzina, che prevede uno sconto di 200 euro che i datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023. La proroga, varata ufficialmente nel corso del Consiglio dei ministri del 12 gennaio, durante il quale sono state approvate alcune modifiche al decreto legge sulla trasparanza dei prezzi dei carburanti deliberate nella riunione del 10 gennaio, era prevista inizialmente fino alla fine di marzo, poi è stata estesa a tutto l'anno. Vediamo tutto ciò che serve sapere.

Come funziona e a chi spetta il bonus benzina

Introdotto nel marzo 2022 in seguito all'aumento della quotazione delle materie prime che ha fatto impennare i prezzi di benzina e diesel e le bollette di luce e gas, il bonus benzina vuole offrire un aiuto ai lavoratori, soprattutto quelli pendolari, attraverso un incentivo fornito su iniziativa delle aziende private e dei datori dei lavori. Sul bonus benzina non vengono pagate imposte, tasse e contributi: lo sconto è deducibile ai fini Irpef e Ires, senza concorrere alla formazione del reddito del dipendente. Sul suo impiego non esiste inoltre nessun obbligo: sta all'azienda decidere se offrire o meno il bonus benzina e come selezionare i beneficiari. Per lo stesso motivo, non occorre presentare alcuna domanda: nel caso in cui il dipendente venga selezionato dall'azienda, riceverà l'incentivo in modo automatico.

Il bonus è rivolto a tutti i lavoratori e, per accedervi, non servono requisiti particolari o limiti di reddito, poiché è compito e scelta del datore di lavoro individuare i beneficiari. Non è vincolante neanche il ruolo ricoperto dal lavoratore in azienda: il bonus è quindi potenzialmente rivolto a tutti (lavoratori a tempo indeterminato, a termine, part-time, smart working, apprendisti, stagisti o lavoratori a progetto). Il datore di lavoro, in caso di adesione all'iniziativa, può usufruire di due diverse modalità di erogazione: come "fringe benefits", dal momento che il limite di importo per i buoni benzina è fissato a 258.23 euro, o come uno o più buoni carburante.