Bonus cultura: come attivarlo e fare acquisti su Amazon

Tutti i ragazzi nati nel 2002, a partire dal primo aprile 2021, possono effettuare la richiesta per accedere al bonus cultura tramite 18app, che mette a disposizione 500 euro da spendere su Amazon per alcune categorie di articoli. Scopriamo come fare per poterne usufruire.

Validità del bonus cultura

Il bonus cultura può essere attivato fino al 31 agosto 2021 ed il credito a disposizione può essere utilizzato su Amazon entro il 28 febbraio 2022 acquistando determinati prodotti.

Cosa acquistare con il bonus cultura

Il bonus cultura, su Amazon, può essere utilizzato per acquistare prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

libri;

eBook su Kindle;

audiolibri su Audible;

Blu-Ray;

CD;

DVD;

vinili.

Il bonus è valido soltanto per i prodotti venduti e spediti da Amazon e non per quelli affidati a rivenditori esterni.

Come registrarsi a 18app

Per poter accedere a 18app occorre essere in possesso di un'identità digitale, detta anche SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si tratta di un sistema di autentificazione unico che permette ai privati cittadini e alle imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e delle aziende private che aderiscono all'iniziativa.

Lo SPID può essere richiesto in modo gratuito o a pagamento attraverso gli Identity provider disponibili. Per fare richiesta occorre avere un documento di identità valido e la tessera sanitaria, mentre in seguito bisognerà seguire la specifica procedura indicata dal gestore.

Dopo aver ottenuto lo SPID occorre collegarsi al sito di 18app, cliccare sul pulsante "Entra con SPID", scegliere la voce "Identity provider" attraverso il quale avete ottenuto l'identità digitale ed inserire le credenziali di accesso. Cliccare infine sul pulsante "Entra con SPID".

Una volta conclusa la registrazione si può iniziare ad effettuare gli acquisti su Amazon scegliendo tra gli articoli contrassegnati con il logo 18APP.

Attraverso 18app dovete creare la somma necessaria per l'acquisto, detraendola dal bonus. La cifra deve sempre essere impostata su un importo intero: se un prodotto costa ad esempio 30,50 euro, bisognerà scalare 30 euro dal bonus cultura, fino a un massimo di spesa 250 euro. La differenza di 0,50 euro verrà scalata dal metodo di pagamento indicato per l'acquisto.

A questo punto si deve convertire l'importo del buono in codice Amazon. Per farlo bisogna inserirlo nella pagina "Converti i tuoi buoni 18app e utilizzali su amazon.it", cliccare su "Aggiungi un buono regalo o un codice promozionale" e attendere la conferma via email.

Se l'e-mail non arriva o se si verifica un errore è possibile richiedere un nuovo invio alla pagina "Recupera i tuoi codici promozionali Amazon 18app già convertiti".

Da ricordare, infine, che si può utilizzare più di un codice Amazon per un unico acquisto.