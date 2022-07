Gite d'estate, cinque borghi vicini al mare da visitare in Toscana

Estate, tempo di vacanze e di mare. Per chi vuole coniugare il relax della spiaggia con la storia e la cultura la scelta migliore, dopo aver trascorso qualche ora sotto l'ombrellone, è quella di far visita ad uno dei tanti borghi vicini alla costa della nostra regione. Eccone cinque assolutamente da non perdere.

Castagnato Carducci

Castagneto Carducci, luogo in cui trascorse la propria fanciullezza il premio Nobel per la letteratura Giosuè Carducci, è un piccolo borgo adagiato sulla cima di una collina nella provincia di Livorno da cui si può godere di una vista spettacolare. Tra stretti vicoli, cappelle e chiese, costituisce una vera e propria chicca del territorio della nostra regione.



(foto Instagram ig_livornoprovincia)

Bolgheri

All'interno del comune di Castagneto Carducci troviamo Bolgheri, una piccola perla assolutamente da non perdere. La strada che porta al borgo, il viale dei Cipressi, è una delle più belle d'Italia, da percorrere almeno una volta nella vita. All'interno del piccolo centro, poi, potrete scegliere tra un'ampia gamma di ristoranti e locali, nei quali gustare i prodotti tipici del territorio tra cui l'immancabile vino.



(foto Tuscany4me)

Castiglione della Pescaia

Tra le principali mete turistiche della Toscana, Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, è un antico borgo di pescatori che dà il meglio di se proprio durante la stagione estiva. Passeggiare nel suo centro storico vi permetterà di fare un salto indietro nella storia.



(foto Instagram _castiglionedellapescaia_)

Casale Marittimo

Meno noto rispetto ad altri borghi della Toscana, Casale Marittimo è un piccolo gioiello situato in cima ad una collina da cui si può godere di un panorama unico. L'ingresso al "Castello", così come ancora oggi viene chiamato il cuore storico del paese, è segnato dalla torre dell'Orologio, eretta nel 1854. Una volta dentro il borgo, vi potrete perdere tra la magia dei suoi vicoli.

Populonia

Da non perdere, infine, Populonia, piccolo borgo del comune di Piombino. Da qui, dove non può mancare una visita all'imponente Rocca che domina il borgo, vi si aprirà una spettacolare vista sul Golfo di Baratti. Gli amanti della storia, poi, non potranno lasciarsi sfuggire l'occasione di una visita alla necropoli etrusca.



(foto Instagram Valerio Bitassi)