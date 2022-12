Cinque borghi da visitare in Toscana durante le feste di Natale

Le festività natalizie sono ormai alle porte e, per chi può, questo è il momento giusto per concedersi qualche giorno di vacanza. Per regalarsi delle giornate all'insegna del relax e della spensieratezza non occorre necessariamente allontanarsi troppo: la Toscana è infatti ricca di mete affascinanti, tra cui un ruolo di primo piano spetta sicuramente ai borghi. Vediamone cinque particolarmente consigliati in questo periodo dell'anno.

Montepulciano

Montepulciano è uno dei borghi più belli dell'intera Toscana e, in questo periodo dell'anno, la sua magia è aumentata dalla presenza di uno dei mercatini di Natale tra i più grandi d'Italia, con oltre sessanta stand tra via San Donato e piazza Grande in cui trovare dolciumi, street food, specialità toscane, artigianato locale, pelletteria e tanto altro ancora. Una meta perfetta anche per coloro che hanno bamnini, data la presenza del Castello di Babbo Natale.

Palazzuolo sul Senio

Piccolo borgo della provincia di Firenze, Palazzuolo sul Senio si veste a festa sotto Natale con il suo tradizionale mercatino e presepi assolutamente da non perdere. I suoi storici edifici, tra chiese e santuari, acquistano un fascino ancora maggiore durante le festività natalizie.

Cortona

Cortona è uno dei borghi più amati della regione: passeggiare tra le sue strette vie e le sue piazze permette infatti di fare un tuffo indietro nella storia, tornando in pieno Medioevo. Durante le festività natalizie il suo centro storico si accende di colori, regalando uno spettacolo più unico che raro.

Arcidosso

Il borgo di Arcidosso, alle pendici del Monte Amiata, viene addobbato al meglio per il periodo di Natale, durante il quale non mancano i tradizionali mercatini ed eventi anche per i più piccoli. Una piccola perla da non perdere.

Monteriggioni

Monteriggioni, piccolissimo borgo della provincia di Siena, è ben distinguibile già da lontano grazie alle sue imponenti mura che lo circondano. Luogo incantevole in ogni periodo dell'anno, nel periodo natalizio acquisisce una magia ancora maggiore. Meta ideale per fare un tuffo nella storia e gustarsi un delizioso pasto in uno dei suoi squisiti ristoranti.