Boschi e aree verdi, cinque mete imperdibili in Toscana per trovare sollievo dall'afa

Le temperature, in questi giorni, si stanno facendo sempre più elevate andando ben oltre la media. Per trovare un po' di sollievo dall'afa molti optano per la spiaggia, ma non tutti sono amanti del mare. In questo caso, per respirare un po' di aria fresca, si può scegliere di trascorrere qualche ora di relax in boschi ed aree verdi. Eccone cinque da non perdere in Toscana.

Foresta di Vallombrosa

La Foresta di Vallombrosa, nel territorio del comune di Reggello (Firenze) alle pendici del Pratomagno, è una delle aree verdi più famose d'Italia. Qui, immersi totalmente nella natura, sono numerosi i sentieri da poter percorrere. Immancabile, poi, la visita alla celebre abbazia.

Monte Amiata

Per una giornata al fresco lontani dal caos delle spiagge imperdibile è il Monte Amiata, dove è possibile fare passeggiate all'interno delle numerose riserve e aree protette della zona. Numerosi i sentieri segnalati dove poter praticare trekking.

Riserva Natirale Foresta di Berignone

La Riserva Naturale Foresta di Berignone, istituita nel 1995, occupa una superficie di 2.166 ettari. Al suo interno troverete una rete interminabile di sentieri, fiumi e laghetti. Perfetta per trascorrere una giornata immersi nella natura.

Parco dell'Orecchiella

In Garfagnana, in provincia di Lucca, troviamo il Parco dell'Orecchiella, dove, oltre al museo del centro visitatori, possiamo trovare recinti con cervi, caprioli, orsi e mufloni. Innumerevoli i sentieri da percorrere, nei quali, se sarete fortunati, potrete imbattervi in numerosi animali nel loro ambiente naturale.

Montesenario

Situato vicino Firenze, il Montesenario, noto per la presenza di uno dei più importanti santuari della Toscana, è meta perfetta per trovare sollievo dall'afa grazie alla sua ricca rete di sentieri ed i suoi fitti boschi di cipressi e pini secolari.