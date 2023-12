Botti di Capodanno, come proteggere cani e gatti: il decalogo dell'Oipa

In vista della notte di San Silvestro, Oipa Italia (Organizzazione internazionale protezione animali) ha stilato un decalogo per proteggere gli animali domestici dai botti di Capodanno. Questi, a causa del forte rumore da loro provocato, possono infatti far scappare cani e gatti, terrorizzati dal frastuono, e addirittura causare infarti negli animali più anziani o domestici. Il problema, inoltre, riguarda anche la fauna selvatica: uccelli ed animali di parchi e boschi, in seguito ai rumori e alle improvvise luci, possono disorientarsi e finire contro alberi, muri, vetrate, cavi elettrici o sotto le auto in transito.

Decalogo Oipa, i consigli per proteggere cani e gatti dai botti di Capodanno

Di seguito i punti contenuti nel decalogo Oipa per proteggere i nostri animali domestici.