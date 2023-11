Buoni fruttiferi postali, cosa sono e vantaggi: la guida

I buoni fruttiferi postali consistono in prodotti d'investimento finanziario che, insieme ai libretti di risparmio postale, costituiscono il cosiddetto risparmio. Vediamo nel dettaglio tutto ciò che c'è da sapere in questa guida.

Buoni fruttiferi postali: che cosa sono

I buoni fruttiferi postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantiscono sempre la restituzione del capitale investito e il titolare può chiedere in ogni momento il rimborso del capitale più gli eventuali interessi maturati. Si possono investire anche piccole somme e non ci sono costi di emissione, gestione e rimborso, salvo oneri di natura fiscale. In particolare, i buoni sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli, con un importo massimo sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, pari ad 1 milione di euro.

La ritenuta fiscale è del 12,50%. I buoni sono esenti da imposta di successione mentre sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a 5mila euro.

I vantaggi dei buoni "dematerializzati"

I buoni fruttiferi postali possono essere rappresentati da documento cartaceo oppure da registrazioni contabili, i cosiddetti "buoni dematerializzati". Con questi ultimi si evita il rischio della prescrizione, inoltre si può chiedere il rimborso anticipato anche per una parte dell'importo (minimo 50 euro e multipli) perché alla scadenza del titolo l'importo viene automaticamente versato sul conto corrente postale o sul libretto postale del cliente. I buoni cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. I buoni dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito internet di Poste Italiane e l'App BancoPosta.

Buoni fruttiferi postali: le tipologie disponibili

Poste Italiane comunica che sono disponibili moltissime tipologie di buoni fruttiferi postali:

Buono Soluzione Eredità : sottoscrivibile esclusivamente da persone fisiche che risultino beneficiarie di un procedimento successorio e concluso che abbia anche ad oggetto rapporti finanziari presso Poste Italiane. Hanno una durata di 4 anni e riconosce interessi solo a scadenza.

: sottoscrivibile esclusivamente da persone fisiche che risultino beneficiarie di un procedimento successorio e concluso che abbia anche ad oggetto rapporti finanziari presso Poste Italiane. Hanno una durata di 4 anni e riconosce interessi solo a scadenza. Buono Risparmio Sostenibile : intestabile esclusivamente a favore di persone fisiche, in numero non superiore a quattro, compresi i minori di età (questi ultimi esclusivamente come unici intestatari). Il buono fruttifero postale ha una durata di 7 anni e riconosce un rendimento fisso, corrisposto al momento del rimborso, più un eventuale Premio, solo a scadenza dei 7 anni, legato all'andamento, se positivo, dell'indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X nel periodo di possesso del Buono. Non è riconosciuto alcun rendimento sui Buoni Risparmio Sostenibile rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. In caso di rimborso prima della scadenza dei 7 anni, il sottoscrittore non percepirà alcun Premio. Il buono è sottoscrivibile solo in forma dematerializzata con tagli predeterminati (50€ e multipli).

: intestabile esclusivamente a favore di persone fisiche, in numero non superiore a quattro, compresi i minori di età (questi ultimi esclusivamente come unici intestatari). Il buono fruttifero postale ha una durata di 7 anni e riconosce un rendimento fisso, corrisposto al momento del rimborso, più un eventuale Premio, solo a scadenza dei 7 anni, legato all'andamento, se positivo, dell'indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X nel periodo di possesso del Buono. Non è riconosciuto alcun rendimento sui Buoni Risparmio Sostenibile rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. In caso di rimborso prima della scadenza dei 7 anni, il sottoscrittore non percepirà alcun Premio. Il buono è sottoscrivibile solo in forma dematerializzata con tagli predeterminati (50€ e multipli). Buono Ordinario : ha durata massima di venti anni e riconosce un rendimento fisso e crescente nel tempo, corrisposto al momento del rimborso. Disponibili sia nella versione cartacea che dematerializzata.

: ha durata massima di venti anni e riconosce un rendimento fisso e crescente nel tempo, corrisposto al momento del rimborso. Disponibili sia nella versione cartacea che dematerializzata. Buono dedicati ai minori di età: ha una durata massima variabile in funzione dell'età dell'intestatario alla data di sottoscrizione, determinata dall'intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore. I buoni dedicati ai minori cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. I buoni dedicati ai minori in forma dematerializzata possono essere sottoscritti, secondo le modalità indicate nella Scheda di Sintesi dei buoni dedicati ai minori tempo per tempo vigente:

a) nell'ambito del Piano di Risparmio Piccoli e Buoni;

b) in ufficio postale, esclusivamente dai genitori, anche disgiuntamente, esercenti la responsabilità genitoriale/tutore legittimati ad operare sul Libretto dedicato ai minori di età del proprio figlio/tutelato regolando l'operazione sul Libretto Smart, sul Libretto Ordinario o sul c/c BancoPosta ad essi intestato, nonché sul Libretto Minori del minore intestatario del BFP Minori;

c) online, tramite web e app, esclusivamente dai genitori, anche disgiuntamente, esercenti la responsabilità genitoriale, titolari di un Libretto Smart abilitato alle funzionalità dispositive online e legittimati ad operare sul Libretto dedicato ai minori di età del proprio figlio.