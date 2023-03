Perché il caffè fa andare in bagno

Per molti di noi, quello del caffè, è un vero e proprio rito. C'è chi infatti non riesce ad iniziare la giornata senza averne bevuto uno e chi, invece, lo vede come un momento di socialità, magari da condividere con i colleghi durante una pausa in ufficio o gli amici durante le ore di svago. Talvolta, però, il consumo di questa bevanda scatena un urgente bisogno di andare in bagno: andiamo a scoprire perché.

I motivi

Questo fenomeno, disagevole soprattutto se ci troviamo fuori casa, ha una spiegazione scientifica. Un recente studio dell'American Chemical Society, per prima cosa, ha escluso che a provocare tale effetto sia la caffeina, dato che si verifica anche in coloro che bevono il caffè decaffeinato. Altre due, quindi, sono le possibili cause: la prima è che, nel momento in cui ingeriamo il caffè, il corpo umano risponde con la secrezione nello stomaco di succo gastrico, che ci aiuta a digerire. Il caffè, però, contiene anche acido clorogenico, che aumenta l'acidità nello stomaco e lo aiuta a spingere più velocemente il contenuto verso l'intestino nel giro di circa 5 minuti.

La seconda causa, invece, risiede nel fatto che il caffè stimola anche la produzione di due ormoni come la gastrina (ormone che regola la secrezione gastrisca ed attiva i movimenti del colon che spostano il cibo verso la loro ultima destinazione) e la colecistochinina (promuove il rilascio di bile, stimola l'insulina ed agevola il transito intestinale), aumentando quindi il bisogno di espellere i rifiuti. La ricerca, inoltre, ha individuato che, secondo alcune stime, a soffrire di questo effetto a catena sarebbero circa 3 persone su 10.