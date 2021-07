Caffè freddo shakerato, come farlo in casa

Perfetto per l'estate, può essere preparato rapidamente in pochi passaggi

Il caffè è una bevanda irrinunciabile per moltissimi italiani, che amano gustarlo al mattino o dopo pranzo per fare un pieno di energia con il quale affrontare gli impegni della giornata. In estate, tuttavia, non tutti lo gradiscono bollente, preferendolo al contrario freddo. In questo caso la soluzione ideale è farlo shakerato: vediamo come.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare due tazzine di caffè freddo shakerato direttamente in casa:

1 moka di caffè (da 3 tazzine);

7 cubetti di ghiaccio;

3 cucchiaini di zucchero (meglio se di canna).

Preparazione