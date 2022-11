Caldarroste, come prepararle in casa: trucchi e consigli

Durante la stagione autunnale, a tavola, non possono mancare le castagne, frutto amatissimo da grandi e piccoli. Per avere delle ottime caldarroste la soluzione migliore è cuocerle direttamente sul fuoco, ma, in casa, possiamo ricorrere a qualche alternativa: vediamo quali.

Castagne al forno

Per preparare le castagne al forno, inizia intaccando le castagne 'a croce' (praticando quindi un taglio orizzontale ed uno verticale), trasferiscile in una teglia e cuoci in forno a 220°, ricordandoti di mescolarle ogni tanto. Il tempo di cottura può variare a seconda della grandezza del frutto e dal forno, ma, per velocizzare i tempi, puoi sbollentarle in acqua, cuocendole sui fornelli fino a quando non si vedono i primi bollori.

Castagne al microonde

La ricetta delle castagne al microonde è molto pratica, in quanto permette di avere a disposizione gustose e calde castagne in poco tempo e con grande facilità. Incidi le castagne, disponile poi sul piatto del microonde o su un piatto classico in un unico strato senza sovrapporle e con il taglio rivolto verso l'altro e cuoci a 750-800 W per 5 minuti. Le bucce si apriranno come di consueto: potrai così verificare la cottura, che per i marroni dovrà essere protratta ancora di un paio di minuti. Una volta cotte, mettile in un sacchetto di carta ben chiuso e fai riposare per 5 minuti.

Castagne bollite

Per preparare le castagne bollite metti le castagne in una pentola dai bordi alti e coprile con acqua fredda: per 1 kg di castagne ci vorranno 3 l di acqua e le castagne dovranno essere coperte per almeno 3 cm. Aggiungi un pizzico di sale, qualche foglia di alloro, semi di finocchietto (ma puoi aggiungere le erbe che preferisci) e, per sbucciarle più facilmente una volta cotte, un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva. A questo punto fai bollire l'acqua e dal bollore conta minimo 40 minuti prima di toglierle dal fuoco (il tempo di cottura infatti, varia in base alla grandezza delle castagne). Una volta cotte, scolale, avvolgile in un panno asciutto e pulito e sbucciale quando sono ancora ben calde, per eliminare la buccia più facilmente.

Per una cottura ancora più veloce, puoi preparare le castagne bollite nella pentola a pressione, cuocendo per 20 minuti dopo il fischio della pentola.

Castagne in padella

Dopo averle raccolte o acquistate, con un coltellino incidi le castagne di qualche centimetro, così da evitare che scoppino durante la cottura. A questo punto trasferisci le castagne nella padella, preferibilmente posta su uno spargifiamma, e cuoci a fiamma media per una trentina di minuti circa, ricordandoti di girarle spesso per favorire una cottura omogenea. Il metodo classico per cucinare le castagne sul fuoco prevede l'utilizzo di una padella forata.

Trucchi e consigli