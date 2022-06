Caldo in auto, rimedi e consigli utili

Le alte temperature di questi giorni stanno mettendo a dura prova gli automobilisti, costretti a viaggiare in condizioni climatiche tutt'altro che ottimali con rischi anche per la salute. Per cercare di viaggiare più freschi è opportuno seguire alcuni consigli.

Difendersi dal caldo in auto

Per difendersi dal caldo in auto i due strumenti principali sono l'aria condizionata e i finestrini. Il climatizzatore deve essere regolato a temperature non inferiori ai 6 gradi di differenza rispetto a quella esterna, così da evitare forti sbalzi termici.

Se l'auto è rimasta al sole e la temperatura è molto alta, è necessario:

tenere i finestrini aperti per almeno 30 secondi;

accendere il climatizzatore con temperatura non inferiore a 21 gradi;

non dirigere i bocchettoni verso il volto.

Pellicole oscuranti e coperture

Nel caso in cui non si disponga di un garage o di una tettoia ombreggiante e si sia costretti a lasciare l'automobile al sole per molto tempo, si consiglia di utilizzare delle pellicole oscuranti da applicare sui finestrini. In alternativa si può utilizzare il classico schermo protettivo su plancia e cruscotto, così da ridurre le temperature: è stato infatti dimostrato che la loro installazione riduce del 50% il riscaldamento dell'abitacolo. Esistono in commercio anche delle tendine parasole più economiche, in grado di svolgere lo stesso compito

In caso di viaggi lunghi, sarebbe bene evitare le ore centrali della giornata ed avere all'interno dell'auto una bottiglia d'acqua. Prima di partire bisogna far controllare pneumatici e olio dagli esperti e verificare lo stato del condizionatore. Infine sarebbe meglio non mettersi in viaggio quando si prevedono temperature molto alte: l'asfalto, infatti, è il peggior nemico degli automobilisti, in quanto assorbe calore e dà vita all'odiatissimo effetto "isola di calore".