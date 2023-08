Caldo intenso, i consigli per proteggere cani e gatti

Il caldo estremo di questi giorni sta mettendo a dura prova non solo noi essere umani, ma anche i nostri amici animali come cani e gatti. Le alte temperature rappresentano infatti un rischio per la loro salute e, per questo motivo, l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente ha stilato alcuni consigli utili per prevenire eventuali problemi.

Cani

In caso di colpo di calore del cane occorre intervenire subito applicando ghiaccio secco sotto ascelle e inguine, con doccia gelata e usando ventilatore o aria condizionata per raffreddarlo. Questi interventi se fatti velocemente spesso salvano la vita. I più a rischio sono carlini, boxer e bulldog. Particolarmente a rischio anche i cani obesi e quelli con il folto mantello.

Ecco semplici da seguire in casa e all'aperto:

mantenere una dieta equilibrata e molta acqua fresca, ma non freddissima per evitare possibili congestioni;

tenere il cane in zone ombrose ed evitare di portarlo in spiaggia o a fare la passeggiata quotidiana, nelle ore più calde, e comunque munirsi sempre di una bottiglia di acqua ;

; attenzione ai colpi di freddo per l'aria condizionata.

Gatti

Il gatto soffre meno del cane il caldo torrido, ma occorre comunque avere riguardo per le razze a pelo lungo. In particolare bisogna controllare i persiani, in quanto oltre ad avere la folta pelliccia sono anche vittime di un problema congenito di respirazione a causa della particolare conformazione del loro naso.

Bastano semplici accorgimenti per aiutare i gatti a proteggersi dal caldo: