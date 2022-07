Combattere il caldo di notte, i consigli utili

Il caldo e l'afa, in queste settimane bollenti, non danno tregua neanche di notte, rendendo difficile un adeguato riposo e rendendoci ancor più stanchi il giorno dopo. Per cercare di dormire un po' meglio trovando, per quanto possibile, un po' di refrigerio, è opportuno mettere in pratica alcuni accorgimenti. Vediamo quali.

Caldo notturno, come affrontarlo