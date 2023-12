2024, il calendario completo dei giorni festivi: tutti i ponti

Diversi i ponti da poter sfruttare nell'anno ormai alle porte. Nel 2024, infatti, saranno numerose le occasioni per concedersi qualche mini-vacanza, con diversi giorni festivi che cadranno in prossimità del fine settimana permettendoci di usufruire di weekend lunghi. Il 25 aprile, festa della Liberazione, cadrà ad esempio di giovedì, mentre il 1 maggio di mercoledì. "Sfortunata" la data della Festa della Repubblica del 2 giugno, che cadrà di domenica così come l'Immacolata dell'8 dicembre. Buone occasioni per un lungo ponte, invece, le daranno San Ranieri (lunedì), Ferragosto (giovedì) ed il 1 novembre, giorno dei santi (venerdì). Natale verrà di mercoledì, mentre la notte di San Silvestro si festeggerà martedì.

Il calendario completo dei giorni festivi del 2024