Calendario dell'Avvento fai da te, le migliori idee

Ormai ci siamo: da domani entreremo nel mese di dicembre ed inizierà ufficialmente il conto alla rovescia verso il Natale. Il momento, da tradizione, in cui ha inizio il calendario dell'Avvento. Questo può essere realizzato anche con il fai da te, così da averne uno completamente personalizzato ed originale. Vediamo le migliori idee.

Calendario dell'Avvento con bustine

Per un calendario dell'Avvento personalizzato possiamo utilizzare 24 bustine con adesivi a tema natalizio, come Babbo Natale, la renna e ed il simpatico elfo. Immancabili, ovviamente, i golosi dolci da porre al loro interno.

Calendario dell'Avvento con sacchetti

Il calendario dell'Avvento può essere realizzato utilizzando 24 sacchetti in tessuto, perfetti, in particolare, per decorare la camera dei bambini, la cucina o il corridoio. I sacchetti di stoffa si possono appendere con le pinzette di legno e con la cordicella e, per il tocco finale, possiamo utilizzare degli adesivi con i numeri. Grazie alle comode dimensioni, ogni bustina di stoffa potrà contenere dolcetti o regalini di ogni tipo.

Calendario dell'Avvento con bicchieri del caffè

Ideale per l'ufficio, possiamo realizzare il calendario dell'avvento utilizzando i bicchieri del caffé, da riempire con gadget, dolci a base di caffè e piccoli oggetti. Appoggiato su una mensola o vicino alla macchina del caffè, il vostro calendario dell'Avvento personalizzato sarà la decorazione immancabile per il periodo prenatalizio.

Calendario dell'Avvento con sacchetti a forma di renna

Le renne sono uno dei simboli del Natale. Ecco che potete quindi utilizzare dei sacchetti di carta marroni personalizzati per ricrearne il volto: basta ritagliare dal foglio gli occhi, le corna e i numeri.

Calendario dell'Avvento in legno

Il calendario dell'Avvento può essere realizzato utilizzando delle piccole scatole di legno, al cui interno riporre dolci, biscotti e piccole sorprese.