A marzo torna l'ora legale: quando vanno spostate le lancette

Durante il mese di marzo, come ormai consuetudine, si passerà dall'ora solare a quella legale: questo significa che le lancette degli orologi andranno spostate in avanti di un'ora. Nello specifico il cambio di orario è previsto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo alle 2 di notte. L'ora legale rimarrà in vigore fino a domenica 22 ottobre, quando si tornerà a quella solare. Da ricordare che i dispositivi digitali, come ad esempio smartphone, tablet e computer, aggiorneranno l'orario automaticamente senza bisogno di alcun intervento.

L'ora legale in Italia

L'introduzione dell'ora legale, nel nostro Paese, avvenne nel 1916 con il decreto legislativo n.631 del 25 maggio. Dopo essere stata abolita e approvata diverse volte, venne poi definitivamente adottata con la legge 503 del 1965. Inizialmente l'ora legale aveva una durata di soli quattro mesi (maggio-settembre), divenuti poi sei nel 1980 fino agli attuali sette nel 1996.

Da ricordare, inoltre, che nel 2019 il Parlamento europeo aveva votato una risoluzione che prevedeva la fine del cambio di orario, lasciando però agli Stati membri dell'Unione il diritto di decidere il da farsi. L'Italia ha scelto di lasciare le cose inalterate e dunque, per due volte all'anno, ci sarà il passaggio da ora solare a legale e viceversa.

Cambio ora legale: i disturbi e gli svantaggi

Il passaggio dall'ora solare a quella legale è stato pensato per avere un'ora di luce in più la sera, così da ridurre i consumi di energia elettrica. Il cambio viene effettuato in orario notturno perché solitamente a quell'ora i trasporti effettuano meno tratte. Per qualche giorno il cambiamento d'ora può causare stanchezza e irritabilità, specialmente nei bambini e in chi soffre per disturbi del sonno o stress. L'influenza negativa sull'umore, tuttavia, tende a svanire per i vantaggi che l'orario estivo porta.