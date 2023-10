A ottobre torna l'ora solare: quando vanno spostate le lancette

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre tornerà l'ora solare. Alle 3 le lancette andranno spostate indietro di un'ora e si potrà quindi godere di un'ora di riposo in più. L'ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 31 marzo, quando farà ritorno l'ora legale e le lancette andranno spostate in avanti di sessanta minuti. Gran parte degli orologi che consultiamo quotidianamente, come quelli su telefoni, smartphone, computer o tablet, svolgono solitamente l'operazione in maniera automatica, ma è sempre bene accertarsi di aver aggiornato anche sveglie ed altri orologi presenti nella casa.

Cosa cambia con l'ora solare

Il risultato del cambio di ora è che "farà giorno" un'ora prima e dunque il buio arriverà in anticipo. Proprio per questo a qualcuno le giornate sembreranno "più corte". In compenso, il passaggio dall'ora legale a quella solare regalerà un'ora in più di luce a chi ha la sveglia presto. Il cambio tra ora solare e ora legale avviene solitamente di notte per arrecare meno disagio possibile ai trasporti che, di notte, effettuano meno tratte. Questo passaggio, se da un lato aiuta il risparmio energetico, da un altro in alcune persone può provocare fatica, stress e malesseri vari. C'è chi ne risente non solo per tutto il giorno successivo, ma anche per diverse settimane. "Colpa" del cosiddetto "ritmo circardiano", il nostro orologio interno, che può trovarsi in difficoltà alle prese con un cambiamento non graduale. Gli effetti possono farsi sentire anche sull'umore.