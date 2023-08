Adozioni, i cani in cerca di famiglia a Pisa ad agosto

I cani sono animali socievoli che amano la compagnia dell'uomo, portando all'interno delle nostre vite gioia e spensieratezza attraverso il loro sincero affetto. Sono numerosi gli amici a quattro zampe alla ricerca di una casa: vediamone alcuni custoditi al canile "Soffio di Vento" di Pisa.

Kentucky

Anni: tre circa

Sesso: maschio

Su di lui: molto timido e riservato, cerca una persona per bene con molta competenza e pazienza, che sappia comprendere la sua sensibilità ed aiutarlo ad affrontare questo mondo che lui percepisce come ostile. Necessita di una famiglia calma, si può valutare la compatibilità con altri cani eventualmente già presenti in casa. È gradita ma non necessaria la presenza di un giardino.

Hera

Anni: 4 circa

Sesso: femmina

Su di lei: meticcia pitbull, cerca una persona da amare che sia per sempre.

Il canile "Soffio di Vento"

Il canile "Soffio di Vento" è aperto dal 2007 e si occupa di recupero dei cani vaganti, primo soccorso cani e gatti feriti 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno tramite contatto da parte del cittadino con le forze dell'ordine. La struttura, inoltre, favorisce e promuove le adozioni dei cani ospitati, i quali vengono seguiti da educatori cinofili.

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare la pagina Facebook "Canile Soffio di Vento", scrivere all'indirizzo email canilesanitariopisa@libero.it o chiamare il 3469491412. Questi gli orari di apertura: