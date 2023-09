Animali, come impedire al cane di rovinare le piante: i consigli utili

I cani, spesso, amano morsicare le piante. Un'abitudine che, oltre a recarci un danno, rischia di essere pericolosa per la loro salute. Vediamo quindi alcuni consigli per impedire ai nostri amici a quattro zampe di mangiarle e di rovinarle.

1. Metterle in sicurezza

Un modo per impedire ai cani di mangiare le piante da interno è spostarle dove loro non possono arrivare. Per farlo, basta utilizzare dei supporti che le alzino dal pavimento o porle sopra i mobili.

2. Costruire gabbie

Basta procurarsi delle semplici reti metalliche avendo però cura che siano alte, in modo tale che gli animali non si facciano male.

3. Cospargere con succo di limone diluito

Molti animali evitano l'odore degli agrumi, quindi per tenerli lontani dalle piante basta diluire del succo di limone in acqua e utilizzare un flacone spray per spruzzare il liquido ottenuto sulle piante. In alternativa, è possibile tagliare delle fette sottili di limone e posizionarle attorno alle piante, ad esempio nei vasi, per ottenere lo stesso effetto. In questo caso, bisogna assicurarsi di cambiarle periodicamente in modo che non marciscano.

4. Spruzzare con sostanze sgradevoli

Ci sono deterrenti appositamente pensati per gli animali, ma se cerchiano nella nostra dispensa è possibile trovare di rimedi domestici, come la salsa al peperoncino diluita in acqua in una bottiglia spray. Anche l'aceto è utile per tenere gli animali lontani, ma è meglio evitare di spruzzarlo direttamente sulle piante. È più indicato farlo sul terreno attorno per creare una sorta di barriera.

5. Rimuovere quelle tossiche

Alcune piante sono tossiche per i cani. Se è difficile impedire a Fido di mangiare le piante da interno, a quel punto è meglio eliminare quelle che possono essere dannose per la sua salute. Tra questeil narciso, l'orecchio di elefante, il giacinto, l'oleandro e la liquirizia americana.