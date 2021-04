Caparezza, due tappe in Toscana nel tour 2022: tutte le date

Ci saranno anche due tappe in Toscana nel prossimo tour di Caparezza, in programma tra febbraio e marzo 2022 con la speranza che la pandemia da Covid sia finalmente sotto controllo. Il rapper pugliese, che nei giorni scorsi ha annunciato l'uscita del suo nuovo album "Exuvia", disponibile a partire dal 7 maggio, si esibirà il 25 febbraio 2022 al Nelson Mandela Forum di Firenze, mentre il giorno successivo sarà al Modigliani Forum di Livorno. In totale, al momento, sono 13 i concerti ufficialmente confermati, con il tour che avrà inizio il 19 febbraio al PalaInvent di Jesolo per chiudersi il 29 marzo al Pala Alpitour di Torino.

Caparezza, tutte le date del tour 2022