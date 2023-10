Studentessa Sant'Anna si laurea Miss Universo Italia

C'è un po' di Pisa nel concorso di Miss Universo. Carmen Panepinto Zayati è la rappresentante italiana che parteciperà al grande kermesse mondiale a El Salvador, il prossimo 18 novembre. La selezione nazionale si è conclusa ieri, 8 ottobre, a Canosa di Puglia, con la 23enne che partecipava per le Marche. La sua vita però è legata alla città della Torre: si è laureata in Ingegneria elettronica a Pisa e attualmente è una studentessa di Ingegneria Bio-robotica alla Scuola Superiore Sant'Anna.

Di lei, l'organizzazione del concorso scrive che "è una vera fonte di ispirazione. E' appassionata di arti marziali come MMA e Muay Thai, le piace la corsa e la musica pop, in particolare Adele e Lizzo. E' determinata a promuovere l'emancipazione femminile nei campi delle materie Stem (science, technology, engineering and mathematics)". Carmen si sta specializzando nell'ateneo d'eccellenza pisano nel campo delle protesi bioniche e degli organi artificiali, con l'obiettivo di "migliorare la vita delle persone attraverso la tecnologia, l'educazione e il rispetto dei valori umani".