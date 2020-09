I sapori della brace: la migliore carne alla griglia a Pisa

Sicuramente non è una scelta gastronomica che farà contenti i vegani, ma la brace e la carne alla griglia sono un piatto che mette d'accordo moltissime persone. A Pisa e provincia sono molti i ristoranti che propongono questa pietanza, sotto varie forme: barbecue tradizionale, all'americana, aromatizzata in diverse maniere. Ecco alcuni consigli, ai quali ne seguiranno altri.

Al vecchio braciere

Al Vecchio Braciere c'è una vera passione per la carne, che deriva dall'esperienza diretta in macelleria da parte del fondatore del locale. Il ristorante si trova in via XXIV Maggio 94. Telefono 050 564028/ 320 7697179.

Capodimonte Pisa

Locale raccolto in pieno centro storico, in via del Carmine 14. Telefono 050 870690.

Il Ristoro la Bottega del Parco

All'interno del locale metà della cucina è dedicata alla grande griglia, che troneggia, come una regina, sulla sala. Il ristorante è situato in via delle Colombaie 1. Telefono: 050 503744.