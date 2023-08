Caro benzina, come risparmiare sul pieno: i consigli di Altroconsumo

I prezzi della benzina, negli ultimi giorni, hanno subìto una vera e propria impennata, avvicinandosi ai due euro a litro. Per gli italiani in partenza per le vacanze estive si tratta di una vera e propria stangata, che tuttavia, in qualche modo, può essere quanto meno contenuta. Ecco una lista di sei consigli stilata da Altroconsumo per risparmiare sul pieno.

1. Preferisci la modalità "self" a quella "servito"

Se è vero che ogni regione italiana e ogni singola stazione di servizio applica prezzi differenti, è anche vero che, potendo scegliere, la modalità self è sempre meno cara del servito. E questo vale tanto per la benzina quanto per il gasolio. Ci sono provincie italiane in cui il prezzo medio in modalità self arriva ad essere anche il 9% meno caro di quello servito.

2. Se puoi non fare rifornimento in autostrada

Il prezzo medio in autostrada è sempre superiore al prezzo medio praticato nelle stazioni cittadine o sulle grandi strade non autostradali. In ogni caso, il mercato dei carburanti è un mercato locale e quindi bisogna valutare caso per caso. Ad esempio, notoriamente le "pompe bianche" sono sinonimo di convenienza; tuttavia le nostre analisi città per città ci dicono che non sempre è così. Ci sono province in cui il prezzo medio per le pompe bianche è inferiore al prezzo medio generale (nel tempo abbiamo notato risparmi anche del 4%), in altre, invece, il prezzo medio generale è inferiore rispetto al prezzo medio specifico delle pompe bianche. Per questo è sempre importante scegliere controllando i prezzi esposti.

3. Controlla se il benzinaio applica un costo al di sopra o al di sotto del prezzo medio

Dal 1° agosto 2023 vige l'obbligo di pubblicazione dei prezzi medi regionali. La norma che impone tale obbligo è articolata in base al tipo di rete stradale a cui ci si riferisce. Il prezzo medio regionale è esposto sulla rete ordinaria (strade urbane ed extraurbane). Per la rete autostradale, invece, è prevista l'esposizione del prezzo medio nazionale, calcolato, però, sui prezzi degli impianti operanti in autostrada.

4. Tieni l'auto in condizioni ottimali. Fai manutenzione

La manutenzione periodica (anche dopo il periodo di garanzia) della propria automobile non serve solo a mantenere l'efficienza del motore, ma anche a minimizzare i consumi. In particolare se i componenti essenziali del sistema di accensione, iniezione e alimentazione non lavorano in perfetta efficienza i consumi possono aumentare anche del 10-20%. Vediamo quali elementi incidono, se trascurati, sui consumi di carburante.

Filtri aria. I filtri dell'aria devono essere cambiati o puliti periodicamente. Un intasamento del filtro può causare un incremento dei consumi di carburante fino al 10%.

Olio. Ricorda che sostituire l'olio periodicamente non solo è fondamentale per la vita del motore ma anche per i consumi. L'olio ha potere lubrificante e pulente, la riduzione dei consumi con una corretta manutenzione arriva anche al 3%.

Pneumatici. Le gomme perdono "naturalmente" pressione, attraverso piccole perdite costanti non facilmente identificabili. Tuttavia per ogni 0,2 bar di pressione persa, il consumo di carburante aumenta dell' 1-2%. Anche la convergenza non ottimale influisce sul consumo di carburante: meglio farla controllare periodicamente.

5. Fai attenzione allo stile di guida

Guidare spesso in autostrada, specie se al massimo della velocità consentita, porta a consumi più alti, rispetto a chi usa l'auto in altri contesti. Un buon suggerimento è quello di ridurre al velocità: indicativamente, andando in autostrada a 110 km/h anziché a 130 km/h si consuma ben il 20% in meno. Ma anche lo stile di guida in città può influire molto sui consumi: accelerazioni e frenata brusche fanno aumentare sensibilmente i consumi: meglio accelerare dolcemente, cambiando adeguatamente le marce senza salire troppo di giri e cominciare a rallentare sempre dolcemente già quando si capisce che bisognerà fermarsi, come a uno stop o un semaforo che sta diventando rosso.

6. Fatti aiutare dalle app giuste

Esistono app gratuite che consentono di consultare i prezzi aggiornati dei carburanti distributore per distributore su una mappa, in modo da poter scegliere il distributore migliore (per prezzo del carburante e/o per distanza) per rifornirsi. Ecco due app, fra le più popolari, che da alcune nostre recenti prove erano risultate ben fatte e piuttosto attendibili.